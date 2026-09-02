Cevdet Yılmaz OVP için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın (OVP) detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz" dedi.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ İLETTİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırları kapsamında, iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik.

6 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."