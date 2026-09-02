Bitcoin 77 bin dolar seviyesinde direniyor

ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait hedeflere düzenlediği yeni saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik tansiyonu yeniden yükseltti.

Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasına rağmen Bitcoin, sert bir satış dalgasına maruz kalmadan 77 bin dolar seviyesindeki seyrini sürdürdü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, gelişmelerin ardından yaklaşık 77 bin 346 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran içerisindeki IRGC hedeflerine yönelik operasyonları, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında mayın döşemesi ve Ürdün'de bulunan bir ABD üssüne yönelik saldırının ardından gerçekleştirildiğini açıkladı. IRGC ise ABD'ye karşı misilleme yapılacağını duyurdu.

KRİPTO PİYASASINDA SERT SATIŞ YAŞANMADI

Ortadoğu'daki gelişmelerin küresel piyasalarda riskten kaçışı artırmasına karşın Bitcoin'in değerini büyük ölçüde koruması dikkat çekti. Petrol fiyatlarında ve hisse senetlerinde belirgin hareketlilik görülürken, kripto para piyasasında aynı ölçekte bir satış baskısı oluşmadı.

Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki hakimiyeti yüzde 69,1 seviyesinde bulunuyor. Takip edilen kripto varlıkların toplam piyasa değeri ise 2,249 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasa duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi de 63 puanla "açgözlülük" bölgesinde kalmayı sürdürdü.

PETROL YÜKSELİRKEN BORSALAR GERİLEDİ

Hürmüz Boğazı'nda arz kesintilerine ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,6 artışla 94,65 dolara yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puanlık artışla yüzde 4,80 seviyesine çıkarken, piyasalardaki oynaklığı gösteren VIX endeksi yüzde 9,52 yükseldi.

Dolar endeksi yüzde 0,24 artışla 99,67 seviyesine yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 2,45 düşüşle 4.328,8 dolara indi.

Altının yaklaşık 4.528 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi, teknik kaynaklı satış baskısının güçlenmesine neden oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ İSTİHDAM VERİLERİ VE FED'DE

Finansal piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek ekonomik veriler yakından izlenecek. Piyasa fiyatlamalarına göre Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 68 seviyesine yükseldi.

Bu oran, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısındaki şahin açıklamalarından önce yaklaşık yüzde 35 düzeyindeydi.

Bitcoin'in 77 bin dolar civarındaki görünümünü koruyup koruyamayacağında önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler belirleyici olabilir.

Piyasanın ilk önemli gündemi 2 Eylül'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi olacak. Bunun ardından 4 Eylül'de ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu, 11 Eylül'de enflasyon verileri ve 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Fed toplantısı takip edilecek.

Bu veriler, hem faiz beklentilerinin hem de Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklardaki fiyatlamanın yönü açısından kritik önem taşıyor.