Tera Yatırım’dan sermaye hamlesi: Tavan 40 milyar liraya çıkarılıyor

Tera Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sektördeki sermaye yapılarının güçlendirilmesine yönelik adımlarının ardından, 40 milyon lira olan kayıtlı sermaye tavanını 1000 kat artırarak 40 milyar liraya çıkarmak ve 150 milyon liralık ödenmiş sermayesini 4 milyar liraya yükseltmek amacıyla SPK'ya başvurma kararı aldı.

Şirket yönetim kurulunun 29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla birlikte, SPK'nın portföy yönetim şirketleri için getirdiği 500 milyon liralık yeni sermaye kriterinin ötesinde bir sermaye alanı oluşturulması hedefleniyor.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SPK ONAYI BEKLENİYOR

Kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar liraya çıkarılması, şirkete önümüzdeki dönemde gerçekleştirebileceği sermaye artırımları için esneklik sağlayacak.

Ödenmiş sermayenin yaklaşık 26,7 kat artışla 4 milyar liraya yükseltilmesini de içeren sürecin hayata geçmesi için SPK'dan uygun görüş alınması ve ardından şirket esas sözleşme değişikliğinin onaylanması gerekecek.