Bitcoin 3 ayın zirvesinde

Bitcoin, geçen hafta başlayan yükseliş ivmesini koruyarak üç ayın zirvesini gördü. Salı günü kısa süreliğine 81 bin 300 dolara ulaşan Bitcoin, ardından kazançlarının bir bölümünü geri vererek 78 bin 600 dolar civarında dengelendi.

BİTCOİN'DEKİ YÜKSELİŞTE ABD ETKİSİ

Bitcoin'in son dönemdeki rallisinde, ABD'nin mali görünümüne ilişkin kaygıların ve doların uzun vadeli değerine yönelik endişelerin artması etkili oldu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın geçen hafta uzun vadeli tahvil geri alımlarını yaklaşık iki katına çıkaracağını duyurması, piyasalardaki beklentileri değiştirdi.

Tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlamayı hedefleyen bu adım, ABD'nin artan borç yüküne ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken dolar üzerinde de baskı oluşturdu.

Tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlamayı hedefleyen bu adım, ABD'nin artan borç yüküne ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken dolar üzerinde de baskı oluşturdu.

OCBC analistleri, Hazine'nin kararının piyasalardaki odağı yüksek faizlerden doların değer kaybı riskine kaydırdığını belirtti.

Analistler, parasal genişleme benzetmelerinin aşırı olduğunu ifade ederken politika belirsizliği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin dolar üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

BİTCOİN'DE 457 MİLYON DOLARLIK KISA POZİSYON TASFİYESİ

Bitcoin'in hızlı yükselişi, fiyatın düşeceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıları da zor durumda bıraktı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 457 milyon doların üzerinde Bitcoin kısa pozisyonu tasfiye edildi. Kısa pozisyonların zorunlu olarak kapatılması, Bitcoin fiyatındaki yükselişin daha da hızlanmasına katkı sağladı.

Aynı dönemde Ether'de de 112,3 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiyesi gerçekleşti.

ALTCOİNLERDE YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Bitcoin'in üç ayın zirvesini test ettiği süreçte altcoin piyasasında ise daha karışık bir görünüm ortaya çıktı. Ether yüzde 1,2 gerileyerek 2 bin 463 dolara düşerken XRP yüzde 2,6, Cardano ise yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Solana yüzde 2,3 yükselirken BNB yatay seyretti.

Meme coinlerde ise satış baskısı öne çıktı. Dogecoin yüzde 2,3 gerilerken TRUMP'taki kayıp yüzde 7,5'e ulaştı.