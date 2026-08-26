Bakır fiyatlarında sert yükseliş

Küresel piyasalarda bakır fiyatlarında güçlü yükseliş yaşandı. Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır kontratı, günün ilk bölümünde yüzde 0,49 değer kazanarak ton başına 14 bin 419,50 dolara yükseldi. Böylece bakır fiyatı 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Asya piyasalarında da benzer bir görünüm öne çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en fazla işlem gören bakır kontratı yüzde 1,11 artışla ton başına 109 bin 360 yuana ulaştı.

LME STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI DESTEKLEDİ

Bakırdaki yükselişte, LME depolarında bulunan kullanılabilir stoklardaki hızlı gerileme etkili oldu.

Salı günü LME depolarındaki teslimata hazır bakır miktarı 11 bin 925 ton azalarak 106 bin 950 tona geriledi. Stoklarda yaşanan bu sert düşüş, piyasada kısa vadede arz sıkışıklığı oluşabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD TARİFELERİ KÜRESEL TİCARET AKIŞINI ETKİLİYOR

ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik, küresel bakır ticaretinin yönünü de değiştiriyor. Bakırın ABD'ye daha fazla yönelmesi, dünyanın diğer bölgelerindeki stokların hızla azalmasına ve küresel arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

Piyasa uzmanları, düşük stok seviyelerinin özellikle kısa vadede arz sıkışıklığı riskini artırdığına dikkat çekiyor. Bu tablo, hedge fonları ve diğer yatırımcıların bakır kontratlarına yönelik ilgisinin sürmesine destek veriyor.

DİĞER BAZ METALLERDE YATAY SEYİR

Bakır fiyatlarında güçlü yükseliş görülürken, LME'de işlem gören diğer baz metallerde daha sınırlı hareketler yaşandı.

Alüminyum: Yüzde 0,02 yükseldi.

Kurşun: Yüzde 0,03 arttı.

Kalay: Yüzde 0,22 değer kazandı.

Çinko: Değişmedi.

Nikel: Yüzde 0,01 geriledi.

SHFE tarafında ise daha güçlü yükselişler kaydedildi. Çinko yüzde 1,15, alüminyum ve kurşun yüzde 0,4, kalay yüzde 0,39, nikel ise yüzde 0,1 yükseldi.

Bakır fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrinde LME stoklarının durumu, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler ve küresel arz koşulları belirleyici olacak.