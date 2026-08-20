YD-ÜFE temmuzda yüzde 29,67 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 yükseldi.

YD-ÜFE YILIN İLK 7 AYINDA YÜZDE 20,80 ARTTI

YD-ÜFE, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,80 artış gösterdi. Endeksin on iki aylık ortalamalara göre artışı ise yüzde 31,99 olarak gerçekleşti.

İMALATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29,50

Sanayinin iki sektöründeki yıllık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,81, imalatta ise yüzde 29,50 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda en yüksek artış enerjide görüldü. Enerji fiyatları yüzde 77,63 yükselirken, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38, ara mallarında yüzde 30,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92 ve sermaye mallarında yüzde 18,79 artış yaşandı.

ENERJİ FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 13,22

Temmuz ayında sanayinin iki sektöründeki aylık değişimlerde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,32 gerilerken, imalat yüzde 2,55 arttı.

Ana sanayi gruplarında ise enerji fiyatları aylık yüzde 13,22 artarak en yüksek yükselişi kaydetti. Enerjiyi yüzde 2,09 ile ara malları, yüzde 1,76 ile dayanıksız tüketim malları, yüzde 1,36 ile sermaye malları ve yüzde 1,01 ile dayanıklı tüketim malları izledi.