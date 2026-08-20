Kalyon PV’de görev değişiklikleri: Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu oldu

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dört yıldır başarıyla yürüten Kübra Kalyoncu, bu görevi Murathan Kalyoncu'ya devretti. Kübra Kalyoncu sürdürdüğü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine devam edecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte önemli projelere liderlik eden Murathan Kalyoncu, bu görevlerinin yanı sıra yeni göreviyle birlikte Kalyon PV'nin gelecek dönem vizyonuna ve büyüme hedeflerine öncülük edecek.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VİZYONUNA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Murathan Kalyoncu, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden Kalyon Holding'in bir mensubu olarak, devraldığım bu görevin sorumluluğunun bilinciyle, şirketimizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Önümüzdeki dönemde Kalyon PV olarak ülkemizin yerli ve milli enerji vizyonuna hizmet etmeyi sürdüreceğiz. "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda; Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı tam entegre güneş paneli üretim merkezlerinden biri olan Kalyon PV'de milli teknolojiyi geliştirmeye, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için azimle çalışacağız."

MURATHAN KALYONCU HAKKINDA

Kalyon Holding'in genç kuşak yöneticilerinden Murathan Kalyoncu, üniversite eğitimini 2020 yılında Londra'daki Regent's University'nin İşletme Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi süresince katıldığı çeşitli programlar ve stajlarla uluslararası satın alma ve finans yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

Kariyerine dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Dome Capital'de başlayan Kalyoncu, daha sonra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Bu görevinin yanı sıra, 2024 yılından bu yana Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Murathan Kalyoncu, Romanya Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne liderlik ederek projenin 2025 yılında başarıyla tamamlanmasını sağladı. Suriye'deki stratejik enerji ve ulaştırma yatırımlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesi ve Romanya GES Projesi gibi uluslararası yatırımlara liderlik ediyor.

Türkiye'de ise uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Zengezur Koridoru ulaştırma projeleri başta olmak üzere geleceğe miras önemli yatırımlara imza atıyor.

Kurumsal görevlerinin yanı sıra DEİK Türkiye–Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı ve TESYEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Murathan Kalyoncu, iş dünyası ve sivil toplum alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

YÖNETİM YAPISINDAKİ DİĞER ATAMALAR

Kalyon PV'de alınan bir diğer Yönetim Kurulu kararı kapsamında, şirketin Genel Müdürü İhsan Kulalı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Genel Müdürlük görevine ise Kalyon PV Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Görkem Suner atandı.

Kalyon PV, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla yüksek katma değerli yerli üretimi ülkemizde gerçekleştirmeye; Türkiye ekonomisine, istihdamına, ihracatına ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sağlamaya kararlılıkla devam edecektir.