Tarım-ÜFE’de Temmuz verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarım-ÜFE temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,31 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 18,81 yükseldi. Endekste yılbaşından bu yana yüzde 10,22, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,12 artış kaydedildi.

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Sektörler bazında değerlendirildiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış gerçekleşti. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış görülürken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış kaydedildi.

Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,62 düşüş yaşandı. Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞTA SEBZE VE KAVUN-KARPUZ İLK SIRADA

Tarım-ÜFE kapsamında yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 84,34 artışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 13,61 azalışla tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.