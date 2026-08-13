Konut piyasasında dengeler değişti: İlk el geriledi, ipotekli satışlar yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 20,8 düşüşle 81 bin 74 olarak kaydedildi.

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 34,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,6 oldu.

İpotekli konut satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 23,7 artarak 23 bin 888'e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık yüzde 8,6, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el konut satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1, ikinci el konut satışları yüzde 5,4 geriledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203'e geriledi.

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 394 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 189 satışla İran ve 145 satışla Ukrayna vatandaşları izledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA İLK ELDE ARTIŞ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 5 bin 777'ye çıktı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 oldu.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 57,6 artışla 695'e yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 5,7 azalarak 16 bin 38 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık yüzde 16,5 arttı, ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 8,2 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 3,1 geriledi.