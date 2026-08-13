KKM bakiyesi 100 milyon liranın altına düştü

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) düşüş sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre KKM bakiyesi, geçen hafta 106 milyon lira azalarak 51 milyon liraya geriledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM MEVDUAT 31,3 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 47 milyar 537 milyon lira artarak 27 trilyon 481 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil 366 milyar 488 milyon lira artış göstererek 31 trilyon 281 milyar 101 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı 6 milyar 955 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 271 milyon liraya geriledi.

Bu tutarın 818 milyar 485 milyon lirası konut, 41 milyar 513 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 563 milyar 273 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 21 milyar 455 milyon lira artarak 4 trilyon 205 milyar 273 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,7 azalarak 3 trilyon 363 milyar 852 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 268 milyar 266 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 95 milyar 586 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 827,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 339 milyon lira artarak 827 milyar 871 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 621 milyar 948 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 542 milyon lira azalarak 5 trilyon 923 milyar 128 milyon liraya geriledi.

KKM BAKİYESİ 51 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

KKM bakiyesi ise geçen hafta 106 milyon lira azaldı. Bir önceki hafta 157 milyon lira olan KKM bakiyesi, 7 Ağustos haftasında 51 milyon liraya geriledi.