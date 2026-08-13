ABD’nin bütçe açığı temmuzda yüzde 48 arttı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuz ayında 432 milyar dolara yükseldi. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre açık, geçen yılın aynı ayındaki 291 milyar dolara kıyasla yüzde 48 artarken, piyasa beklentisi 348,3 milyar dolar seviyesindeydi.

TEMMUZDA AÇIK BEKLENTİYİ AŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre federal hükümetin bütçe açığı, 2026 mali yılının onuncu ayında 432 milyar dolar oldu. Geçen yılın temmuz ayında 291 milyar dolar olan bütçe açığı böylece yıllık bazda yüzde 48 arttı.

Temmuz ayındaki artışta, normal şartlarda ağustosta yapılması gereken askeri ödemeler, gazilere yönelik yardımlar ve Medicare ödemelerinin ağustos ayının ilk gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle temmuz ayına çekilmesi etkili oldu.

GELİRLER AZALDI, HARCAMALAR ARTTI

Federal hükümetin gelirleri temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 334 milyar dolara geriledi.

Harcamalar ise aynı dönemde yüzde 22 artarak 766 milyar dolara yükseldi. Böylece temmuz ayında federal hükümetin giderleri ile gelirleri arasındaki fark daha da açıldı.

10 AYLIK AÇIK 1,79 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

2026 mali yılının ilk 10 ayında federal hükümetin toplam bütçe açığı 1,79 trilyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,63 trilyon dolar seviyesindeydi.

Böylece 2026 mali yılının ilk 10 ayında bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Toplam bütçe açığı, mali yılın tamamlanmasına iki ay kala 2025 mali yılının tamamında kaydedilen 1,77 trilyon dolarlık açığı da geride bıraktı.

Söz konusu dönemde federal hükümetin gelirleri yüzde 3 artarak 4,48 trilyon dolara yükselirken, harcamaları yüzde 5 artışla 6,28 trilyon dolara çıktı.