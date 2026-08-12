Dış ticarette çift haneli artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Haziran ayında ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 12,6, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 12,9 arttı. İhracat miktar endeksi yüzde 8,1 yükselirken ithalat miktar endeksindeki artış yüzde 9 oldu.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

Endeks; gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,6 yükseldi.

İhracat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 8,1 arttı. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde yüzde 25,8 ve imalat sanayinde yüzde 9,7 yükselirken, yakıtlarda yüzde 29,6 geriledi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,9 YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 12,9 arttı.

Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 3 azalırken, ham maddelerde yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 39,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,6 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 9 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün ithalatının miktar endeksi yüzde 46,8, ham maddelerin yüzde 25,9 ve imalat sanayinin yüzde 13,9 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 düşüş kaydedildi.

İHRACAT MİKTARINDA AYLIK BAZDA GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, Mayıs 2026'da 147,5 iken Haziran'da yüzde 5,5 azalarak 139,5'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de ihracat miktar endeksi, geçen yılın haziran ayındaki 148,9 seviyesinden yüzde 5,7 düşüşle 140,5'e indi.

Buna karşılık mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi Mayıs 2026'da 116,3 iken Haziran'da yüzde 8,3 artarak 126'ya yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,5 azalarak 130,9'dan 127,6'ya geriledi.

DIŞ TİCARET HADDİ 90,1 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran 2025'teki 90,3 seviyesinden 0,2 puan azalarak Haziran 2026'da 90,1 oldu.