Altın yeniden yükselişe geçti

Altın fiyatları, son dönemler küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenerek hareketli bir grafik çiziyor. Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketlerine devam eden ons altın 4 bin 400 doların üzerini gördü. Çeyrek altın, tam altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM İHTİMALİ

Bir önceki seanstaki kayıplarını telafi eden altın yükselişe geçti. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi FED faiz kararlarını yakından etkileyecek. Piyasa tahminlerine göre ABD enflasyonu yüzde 3,4 olarak bekleniyor. FED temmuz toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Piyasa uzmanları eylül ayında 25 baz puanlık faiz indiriminin masa olduğunu ifade ediyorlar.

Ancak, yükselen petrol fiyatları ise şahin bir eğilimi güçlendiriyor. Yatırımcılar ABD ve İran arasında yeni bir anlaşmanın gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duruyor. Pakistan Savunma Bakanı, Washington ve Tahran'ın boğaz konusunda "bir tür anlaşmaya yakın" olduğunu ifade etti.

ÇİN ALIMLARINA DEVAM ETTİ

Öte yandan, altın, özellikle Çin'den gelen yatırım talebi ve merkez bankası alımlarından destek almaya devam etti. Çin Merkez Bankası, haziran ayında yaklaşık 15 ton alım yaptıktan sonra temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton daha ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın yurt içi piyasalarda yükselişe geçti. Altının gram fiyatı Kapalı Çarşı'da 6.704,78 liradan işlem görmeye başladı.