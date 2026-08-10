Sanayi üretimi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi haziran ayında yıllık yüzde 1,4 azaldı, aylık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

2026 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.