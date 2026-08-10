Brent petrol 83,57 dolar

Petrol, cuma günü 84,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 83,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 83,57 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 78,06 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki yeni saldırıların küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin, "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak" olduğunu söyledi.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Amuli Laricani de ülkesinin, Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağını belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahüseyin Maliki ise İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kullanımı, yönetimi ve kontrolüne ilişkin görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın sonuçlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Müzakerelere ilişkin olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki temasların "sessizce" yürütüldüğünü söyledi.

Öte yandan, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "Bence bizim açımızdan bir anlaşma olmaması daha iyi olur. İran'a baskı yapmaya devam edebiliriz." dedi.

Cohen ayrıca İran'daki mevcut yönetimin iki veya üç yıl içinde devrileceğini öne sürerek, "Rejimin düşmesine yol açacak tüm tohumları ektiğimizden emin olduk." ifadesini kullandı. İsrail basınında da Tel Aviv yönetiminin ABD olmadan İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu ve bu yönde hazırlık yaptığı iddia edilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN VE HÜRMÜZ'DEKİ SALDIRILAR ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Arz endişelerini artıran diğer gelişme ise Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklaması oldu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek saldırının, Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmişti. Bakanlık, yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmiş, ancak yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait bir geminin cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından füze saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 84,38 doların direnç, 82,82 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.