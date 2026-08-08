Ticaret Bakanlığı’ndan ihracatçılara 80 ülkede yol haritası

Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarının yurt dışındaki pazarlara daha güçlü şekilde açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması, iş dünyasının kullanımına sunuldu. Çalışmalarla ihracatçı firmaların hedef pazarlardaki fırsatları daha yakından görmesi ve pazara giriş stratejilerini buna göre oluşturması amaçlanıyor.

80 ÜLKEDE 107 SEKTÖREL RAPOR HAZIRLANDI

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, ihracatın geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerinin öncelikli görevleri arasında bulunuyor. Müşavirlikler ve ataşelikler, görev yaptıkları ülkelerde Türk iş dünyasının ilk temas noktaları ve temsilcileri olarak faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda 2026 yılının ilk 7 ayı itibarıyla 80 ülkede ihracat açısından önem taşıyan sektörlere yönelik 107 adet Sektörel Pazar Araştırması Raporu hazırlandı. Raporlar, Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden iş dünyasının kullanımına sunuldu.

ÜRÜN VE ALT SEKTÖRLERE ODAKLANILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında daha çok ana sektör kollarına yönelik raporlar hazırlanırken, 2026'da ihracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ürün ve alt sektör bazında yerinde pazar araştırmalarına ağırlık verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Almanya Doğal Bal, ABD Doğaltaş, Arnavutluk İnşaat İskelesi ve Kalıp, Avustralya Halı, Avusturya Armatür, Hollanda Plastik Ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore Su Ürünleri, İrlanda Mutfak Eşyaları, İtalya Ayakkabı ve Tanzanya İlaç sektörleri gibi farklı alanlara yönelik raporlar hazırlandı.

Bakanlık, gelecekte ihracat açısından potansiyel taşıyan farklı sektörlere yönelik yerinde pazar araştırmalarının da sürdürüleceğini bildirdi.

RAPORLARDA İHRACATÇIYA KRİTİK BİLGİLER SUNULUYOR

Sektörel Pazar Araştırması Raporlarında belirli bir sektör veya ürüne odaklanılırken hedef bölgeler, şehirler ve eyaletlerin yanı sıra dış ticaret ve ikili ticaret verileri de inceleniyor.

Raporlarda ayrıca ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, standartlar, etiketleme ve ambalajlama şartları, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tanıtım ve pazarlama imkanları, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklara yer veriliyor.

Böylece ihracatçı firmalara yalnızca ülke hakkında genel bilgiler değil, doğrudan hedef sektöre ilişkin pazar verileri aktarılıyor.

İHRACATÇILARA FIRSAT VE TEHDİTLER GÖSTERİLECEK

Raporlarda, ilgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerin yanı sıra karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlar da değerlendiriliyor.

Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri tarafından iş dünyasından gelecek talepler doğrultusunda farklı sektörlere yönelik yerinde pazar araştırmalarının yapılmasına ve elde edilen bilgilerin ihracatçılara aktarılmasına devam edilecek.