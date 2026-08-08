EPDK’dan kritik tarife kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin bazı depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti. Kurulun konuya ilişkin kararları Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Petrol Ofisi'nin Kocaeli'deki Derince Terminali, Antalya Terminali, Kırıkkale Terminali ve Yarımca Terminali Şubesi LPG Depolama Tesisi'ne ilişkin çeşitli hizmet bedelleri yeniden belirlendi.

PETROL OFİSİ'NİN 4 TESİSİNDE TARİFELER DEĞİŞTİ

EPDK tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle Derince Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin ve etanol için 6,75 TL, motorin, biodizel ve damıtık denizcilik yakıtı için 7,31 TL, havacılık yakıtı için 7,03 TL olarak belirlendi.

Denizcilik yakıtında günlük depolama bedeli ise ton başına 8,72 TL oldu.

Derince Terminali'nde teslim alma ve teslim etme hizmet bedelleri de yeniden düzenlendi. Buna göre benzin ve etanol için metreküp başına 90,10 TL, motorin, damıtık denizcilik yakıtı ve biodizel için 100,21 TL, havacılık yakıtı için 94,86 TL uygulanacak. Denizcilik yakıtında ise bu bedel ton başına 118,58 TL olarak belirlendi.

Deniz araçlarıyla yapılan teslim alma ve teslim etme işlemlerinde ise hizmet fiyatına yüzde 55 indirim uygulanacak.

ANTALYA TERMİNALİ'NDE JET YAKITINA YÜZDE 100 İNDİRİM

Petrol Ofisi'nin Antalya Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli benzin için metreküp başına 3,59 TL, motorin için 3,93 TL, havacılık yakıtı için 3,70 TL olarak belirlendi.

Kara araçları, deniz yolu ve tesisler arası boru hattıyla teslim alma ve teslim etme hizmet bedelleri ise benzin için metreküp başına 107,56 TL, motorin için 119,59 TL, havacılık yakıtı için 113,23 TL oldu.

Jet yakıtının deniz yoluyla teslim alınmasında yüzde 100 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca kapasite kiralama taleplerinde her bir ürün için en az 180 gün şartı getirildi.

KIRIKKALE'DE BENZİN VE MOTORİN TARİFESİ BELLİ OLDU

Kırıkkale Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli benzin için metreküp başına 7,01 TL, motorin için 7,92 TL olarak tespit edildi.

Kara araçlarıyla teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli ise benzin için metreküp başına 94,48 TL, motorin için 105,08 TL oldu.

LPG TESİSİNDE YÜZDE 80'E VARAN İNDİRİM

Kocaeli'deki Yarımca Terminali Şubesi LPG Depolama Tesisi'nde otogaz için günlük depolama hizmet bedeli ton başına 35,30 TL olarak belirlendi.

Otogazda boru hattıyla teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli ton başına 453,81 TL, kara tankeriyle teslim etme hizmet bedeli 488,73 TL, kokulandırma enjeksiyonu hizmet bedeli ise ton başına 50 TL oldu.

Tesiste 3 bin ton ve üzeri depolamalarda depolama hizmet bedeline yüzde 70 indirim uygulanacak. Aynı miktarda depolama hizmeti alınması halinde teslim alma ve teslim etme bedellerinde de yüzde 80 indirim yapılacak.

Rafineri boru hattıyla yapılan alımlarda ise teslim alma bedeli alınmayacak.

3 TERMİNALİN İLETİM TARİFELERİ DE GÜNCELLENDİ

EPDK, Petrol Ofisi'nin Derince, Antalya ve Kırıkkale terminallerine ilişkin iletim tarifelerini de tadil ederek onayladı.

Derince Tesisi'nde iletim hizmet bedeli metreküp başına benzin için 37,68 TL, motorin için 42,01 TL, havacılık yakıtı için 39,81 TL, denizcilik yakıtı için 41,33 TL olarak belirlendi.

En az bir yıllık ve 20 bin metreküplük depolama hizmeti alınması şartıyla yıllık iletim miktarına göre yüzde 6 ile yüzde 13,5 arasında indirim uygulanacak.

Antalya Terminali'nde Şamandıra-Petrol Ofisi Tesisi ve tesisler arası iletim hizmet bedeli benzin, motorin ve havacılık yakıtı için metreküp başına 28,69 TL, Şamandıra-Diğer Tesisler arasındaki iletim bedeli ise 32,60 TL olarak belirlendi.

Petrol Ofisi-ANT Boru Hattı üzerinden havacılık yakıtı iletim hizmet bedeli de metreküp başına 37,17 TL oldu.

Antalya Terminali ile en az bir yıllık depolama sözleşmesi yapılması halinde Şamandıra-Petrol Ofisi Tesisi arasındaki ve tesisler arası iletim hizmet bedeli uygulanmayacak.

En az bir yıllık iletim sözleşmesi kapsamında takvim yılı içinde 130 bin metreküp ve üzeri iletimde Şamandıra-Diğer Tesisler iletim fiyatına yüzde 20, 250 bin metreküp ve üzeri iletimde ise yüzde 45 indirim yapılacak.

KIRIKKALE'DE İLETİM BEDELİNE YÜZDE 17,5'E KADAR İNDİRİM

Kırıkkale Terminali'nde iletim hizmet bedeli benzin için metreküp başına 33,52 TL, motorin için 36,57 TL olarak belirlendi.

Yıllık iletim miktarına bağlı olarak bu bedellerde yüzde 10 ile yüzde 17,5 arasında indirim uygulanacak.