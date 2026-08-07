Yılın 3. Enflasyon Raporu için tarih belli oldu

Piyasalarda gözler bir kez daha milyonları yakından ilgilendiren Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine çevrildi.

MERKEZ'İN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLUYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantıda, 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu kamuoyuna tanıtılacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZLER TCMB'NİN ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE

Başkan Fatih Karahan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek toplantıda, TCMB'nin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ve yılın kalan dönemine yönelik mesajları yakından takip edilecek.

MEVCUT TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası tarafından 12 Şubat 2026'da açıklanan ilk raporda 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 15-21, 2027 sonu için ise yüzde 6-12 aralığı öngörülmüştü.

14 Mayıs 2026'da açıklanan ikinci raporda ise TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 olarak revize etmişti. 2027 tahmini de yüzde 15'e, 2028 tahmini ise yüzde 9'a çıkarıldı.