Brent petrol 83 doları aştı! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,10 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarında, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşmesine ilişkin belirsizliklerin Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini artırması etkili oluyor.

Dün 83,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 82,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 83,10 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 77,60 dolar seviyesinde bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ PETROLÜ DESTEKLİYOR

ABD'li yetkililerin Orta Doğu'da gerilimi azaltacak bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarına rağmen haftanın sonunda bu konuda henüz somut bir gelişme yaşanmaması, yatırımcıların olası yeni saldırılara ilişkin endişelerini artırıyor.

Petrol piyasasında özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normale dönüp dönmeyeceği yakından takip edilirken, bölgede yaşanabilecek yeni bir gerilimin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

TRUMP: SAVAŞ BİTER BİTMEZ BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Trump, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. (İran'ın) Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Müzakereleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de dahil olduğunu ifade eden Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. (Anlaşma) Yakında gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

Trump, müzakerelerin Hürmüz Boğazı ile ilgili bölümünde İran ile anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirdi.

Bu konuda Tahran ile tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini belirten Trump, sürecin devam ettiğini bildirdi.

Trump, abluka yoluyla boğazı ABD'nin kontrol ettiğini savunurken, İran'ın boğazdan geçen gemilere ateş açabileceğini veya deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Öte yandan İran parlamentosundaki bir komitenin ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelediğine ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler sonucu ortaya çıkan anlaşmanın son aşamasına yaklaşıldığını açıkladı.

Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması anlamına gelmediğini belirten Garibabadi, "Hürmüz Boğazı üzerinden geçen yeni rota geçicidir ancak 2 ila 4 ay veya daha uzun süre geçerli olabilir. Umman ile anlaşmaya varıldıktan sonra ikinci aşamaya geçmek için yeni bir karara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, Brent petrolde teknik açıdan 83,48 doların direnç, 82,26 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.