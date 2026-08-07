Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yükselişle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 28,32 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 13.827,14 puana çıktı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 13.798,82 puandan tamamlamıştı.

BORSADA SEKTÖRLERİN AÇILIŞ PERFORMANSI

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,86 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile madencilik oldu. En çok gerileyen sektör ise holding olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesi nedeniyle yön arayışını sürdürüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Verinin, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.