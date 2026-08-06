    Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu
    Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:03 Son Güncelleme: 06.08.2026 15:04

    Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Böylelikle 31 Temmuz haftası için Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 415 milyon dolar artarak 63 milyar 811 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 62 milyar 396 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri de 427 milyon dolar artışla 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolardan 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    27.03.2026100.04955.290155.339
    17.04.2026112.64761.821174.467
    26.05.2026105.99253.234159.226
    26.06.202694.95454.251149.205
    03.07.202697.74261.952159.694
    10.07.202696.17967.124163.302
    17.07.202695.06365.427160.490
    24.07.2026100.21062.396162.606
    31.07.2026100.63763.811164.448