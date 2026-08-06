Gram altında büyük sıçrama

Orta Doğu'daki savaş ile yıl başındaki rallisine son veren altın fiyatlarında rüzgar ABD'den gelen kritik veriler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma ihtimaliyle tersine döndü.

ALTIN 7 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Zayıflayan dolar, gerileyen tahvil faizleri ve Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentileriyle destek bulan ons altın son yedi haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdüren ons altın yüzde 1 artışla 4.300 dolara kadar çıktı. Ardından ise 4262 dolar seviyesinde dengeledi.

GRAM ALTINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle yurt içinde gram altında da sert yükseliş yaşandı. Spot piyasada altının gramı 6.200 TL seviyelerinden hızla 6.500 TL seviyelerine yükseldi. 6.585 TL'ye kadar yükselen gram altın yeni günde 6.523 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı piyasası spot piyasanın bir miktar gerisinden gelmeye devam ediyor. Gram altın kuyumcularda en yüksek 6567 TL'yi gördükten sonra 6.504 TL'de dengeledi.

Çeyrek altın 10.614 TL, yarım altın 21.208 TL, tam altın 42.276 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Bir süredir kritik 60 dolar seviyesine yakın seyreden gümüş fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Ons gümüş 62 dolara yükselirken, gram gümüş ise 95 TL'ye çıktı. Platin yüzde 1,7 primle 1.764,10 dolara çıkarak haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 1,1 değer kazanarak 1.377,83 dolara yükseldi ve üst üste üçüncü işlem gününü artıda tamamladı.

ALTINDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, yükselişin temel nedeninin Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentileri olduğunu belirterek, "Diplomatik bir ilerleme beklentisi petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Bu da merkez bankalarının faiz artırma ihtiyacını azaltarak altın için güçlü bir destek oluşturuyor." dedi.

Sycamore, ons altının 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olarak tutunması halinde yükselişin 5 bin dolar seviyesine doğru ivme kazanabileceğini ifade etti.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan da ons altının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceğini belirterek 2026 sonu için güçlü beklentisini yineledi. Banka, ons altının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 6.000 dolara ulaşabileceğini öngörürken, bu senaryoda gram altının 9.100 TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Yatırımcılar şimdi cuma günü açıklanacak ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Çarşamba günü yayımlanan ADP özel sektör istihdam raporu, temmuz ayında istihdam artış hızında yavaşlamaya işaret etmişti. Açıklanacak resmi istihdam verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.