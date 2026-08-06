Bitcoin 65 bin dolar sınırında

Bitcoin, küresel piyasalarda risk iştahını artıran jeopolitik gelişmeler ve spot Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü para girişlerinin desteğiyle yeniden yükselişe geçti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılabileceğine ilişkin beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken, Bitcoin 65 bin dolar seviyesine bir kez daha yaklaştı. 6 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 11.10 itibarıyla Bitcoin 64 bin 781 dolar seviyesinde işlem gördü.

Böylece lider kripto para birimi kritik 65 bin dolar eşiğini yeniden test ederken, kripto para piyasasının genelinde ise karışık bir fiyatlama öne çıktı.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK SEYİR

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yaklaşık yüzde 2,2 değer kazanarak 1.912,90 dolara yükseldi. XRP ise yüzde 1,5 gerileyerek 1,0506 dolara düştü.

Diğer büyük altcoinlerde ise farklı yönlü hareketler görüldü. Solana yatay bir görünüm sergilerken, Cardano yüzde 2,8, BNB ise yüzde 0,8 oranında değer kaybetti. Memecoin cephesinde Dogecoin önemli bir değişim göstermezken, $TRUMP tokeni yüzde 0,9 geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI BEKLENTİSİ PİYASALARI RAHATLATTI

İran ile Umman arasında yürütülen diplomatik temaslarda anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade ederken, İran yönetimi ise Washington ile doğrudan müzakere yapıldığı iddialarını büyük ölçüde reddetti.

Anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Ham petrol sevkiyatının normale dönebileceği ve enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisi, küresel piyasalarda risk algısını olumlu etkiledi. Bu durum, Bitcoin gibi riskli yatırım araçlarına olan talebi de destekledi.

REKOR SEVİYENİN GERİSİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından uzun süre yön bulmakta zorlandı. Fiyat, büyük ölçüde 60 bin dolar bandında dalgalanırken, ekim ayında ulaştığı tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görmeye devam etti. Yılın ilk aylarında yaşanan sert satışlar ve yatırımcıların yapay zekâ odaklı teknoloji hisselerine yönelmesi de kripto para piyasasında temkinli havanın sürmesine neden oldu.

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNE GÜÇLÜ SERMAYE GİRİŞİ

Fiyatların dar bantta hareket etmesine ve Strategy'nin yeni satış yapabileceğine yönelik beklentilere rağmen spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisi ağustos ayında hız kazandı. SoSoValue verilerine göre ayın ilk günlerinden itibaren spot Bitcoin ETF'lerine toplam 626 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Temmuz ayında bu rakam 172,4 milyon dolar seviyesinde kalmıştı.

Buna karşın mayıs ve haziran aylarında ETF'lerden yaklaşık 7 milyar dolarlık çıkış yaşanmış olması, son dönemdeki girişlerin kalıcı olup olmayacağına ilişkin soru işaretlerini gündemde tutuyor.

KRİPTO ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Kripto piyasasındaki kırılgan görünümde sektör şirketlerinin finansal sonuçları da etkili oldu. Strategy ve Coinbase'in açıkladığı son bilançolar piyasa beklentilerinin altında kalırken, Circle hisseleri de ikinci çeyrek gelirlerinin tahminleri karşılayamamasının ardından seans sonrası işlemlerde değer kaybetti.