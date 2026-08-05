Küresel nükleer enerji yatırımlarında hedef yıllık 250 milyar dolar

Söz konusu yatırım miktarı 38 ülke tarafından kabul edilen küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar en az üç katına çıkarılması hedefiyle uyumlu olduğu ifade ediliyor. Nükleer enerjinin yalnızca mevcut birkaç pazarda değil, küresel ölçekte sanayi ölçeğine ulaşabilmesi için kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör finansmanının da değerlendirilmesine ihtiyaç bulunuyor

Dünya Nükleer Birliği'nin "Ana Akım Finansmana Geçiş Yol Haritası: Nükleer Enerji Ölçeklendirilmesinin Yolu" raporundan yaptığı derlemeye göre, bu yatırım miktarı 38 ülke tarafından kabul edilen küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar en az üç katına çıkarılması hedefiyle uyumlu olduğu ifade ediliyor.

Nükleer enerjinin yalnızca mevcut birkaç pazarda değil, küresel ölçekte sanayi ölçeğine ulaşabilmesi için kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör finansmanının da değerlendirilmesine ihtiyaç bulunuyor.

Sermayenin yalnızca yeni elektrik üretim tesislerine değil, bunların büyük ölçekte işletilmesini sağlayacak nükleer yakıt döngüsüne de yönlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Böylelikle artan elektrik talebinin karşılanması, enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliği ile mücadelede karbonsuzlaşma çabalarının gerçekleştirilmesi için nükleer enerjiye ihtiyaç duyuluyor.

Nükleer enerji talebinin artırılması amacıyla da 2050'ye kadar 250 milyar dolarlık yıllık yatırım tutarının üzerine çıkılması ve yaklaşık 6 trilyon dolarlık yatırım fırsatı oluşturulması gerekiyor.

Raporda, nükleer enerjinin hükümet odaklı ve proje bazlı finansman modelinden çıkarılarak, yaygın biçimde yatırım yapılabilen bir enerji altyapısı varlık sınıfına dönüşmesi için öz sermaye ve borç finansmanı sağlayan kurumsal yatırımcılara yönelik fırsatlar ile bu dönüşümü sağlayacak altı temel uygulama adımı ortaya konuluyor.

Birliğin yol haritası, nükleer enerjinin ana akım bir yatırım varlığı haline gelebilmesi için şu 6 koşulun oluşturulmasını öneriyor:

"Kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, iş modellerinin standartlaştırılması, risk ve getirilerin ölçülebilir hale getirilmesi, piyasa gelir mekanizmalarının oluşturulması, tedarik zincirinin kapasite ve olgunluğunun artırılması, dönüşümü destekleyecek finansman mekanizmalarının geliştirilmesi."

STRATEJİK URANYUM STOKLARI ARTACAK

Raporda, deniz üstü rüzgar enerjisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve diğer sermaye yoğun enerji altyapısı sektörlerinde benzer dönüşümlerin başarıyla gerçekleştirildiği, nükleer enerjinin de aynı yolu izleyebileceği ifade edildi.

Finans kuruluşlarının nükleer enerji konusundaki bilgi düzeyini artırması, yatırım değerlendirme kapasitesini geliştirmesi, risk paylaşımının daha net tanımlanmasına katkı sağlaması ve ilk yatırım işlemlerine katılması halinde, daha geniş kurumsal sermayenin sektöre yönlendirilmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Öte yandan küresel nükleer enerji sektörünün temel hammaddesi olan uranyum, yüksek enerji yoğunluğu sayesinde düşük miktarda yakıtla uzun süre elektrik üretimine olanak tanıyor.

Artan nükleer kapasite hedefleri, başta Kazakistan, Kanada ve Namibya olmak üzere önemli üretici ülkelerde uranyum madenciliği ve yakıt tedarik zincirine yönelik yatırımları da hızlandırırken, birçok ülke enerji güvenliğini güçlendirmek amacıyla stratejik uranyum stoklarını artırmaya yönelik adımlar atıyor.