Karahan’dan faiz ve enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Erzurum'da iş insanları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda konuşan Karahan, enflasyondaki düşüş süreci, faiz politikası ve küresel ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

REEL SEKTÖRLE GÜÇLÜ İLETİŞİM VURGUSU

Reel sektörle güçlü bir iletişim yürüttüklerini belirten Karahan, "2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Erzurum ve bölge illerinde 2026'da 132, son 5 yılda toplamda 1413 firma görüşmesi yaptık." diye konuştu.

Karahan, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin para politikası kararlarında kullanıldığını belirterek, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlara ilişkin de önemli veriler elde ettiklerini ifade etti. İletilen beklenti ve önerilerin ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıldığını kaydeden Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü iletişim kurduklarını söyledi.

ENFLASYONDA GENELE YAYILAN GERİLEME

Sunumunda dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirten Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade etti.

İş yeri kira enflasyonundaki düşüşün maliyet baskılarını hafiflettiğini söyleyen Karahan, iç talepte dengelenmenin sağlandığını, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerilediğini dile getirdi.

Buna karşın gıda fiyatlarında ürün bazlı yüksek oynaklıkların sürdüğünü belirten Karahan, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşandığını ifade etti. Kira ve eğitimdeki dezenflasyonun devam etmesini beklediklerini söyleyen Karahan, yurt içi maliyetlerde ise savaş kaynaklı artış gözlendiğini kaydetti.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ ENFLASYONA BAĞLI

İç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini ifade eden Karahan, "İç talebin yavaşlaması sebebiyle ithalattaki artış 2022'ye göre daha sınırlı olmuştur. Reel sektör enflasyon beklentileri savaş döneminde arttıktan sonra bir miktar gerilemiştir." dedi.

Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL RİSKLER VE İHRACAT MESAJI

Savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Karahan, küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilirken enflasyon beklentilerinin yükseldiğini söyledi.

Savaşın enflasyonist etkilerinin küresel faiz beklentilerini de değiştirdiğini belirten Karahan, güncel yıl sonu Fed faiz beklentisinin yüzde 3,97, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz beklentisinin ise yüzde 2,59 olduğunu ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler ve yapay zeka yatırımlarının küresel büyüme dinamiklerini değiştirdiğini dile getiren Karahan, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesiyle Türkiye'nin ihracat performansının güçlendiğini belirterek, "İhracata ilişkin firma beklentileri olumlu seyretmektedir." dedi.

"SIKI PARA POLİTİKASI DEZENFLASYONU GÜÇLENDİRECEK"

Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini belirten Karahan, dezenflasyonun verimliliği desteklediğini, çalışan başına üretimin 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3,8 arttığını ve sıkılaşma dönemlerinde AR-GE harcamalarının yükseldiğini ifade etti.

Karahan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır."