Bakırın libresi, uluslararası piyasalarda yapay zeka altyapısına ilişkin güçlü yatırımlardan kaynaklı yoğun talep ve yenilenebilir enerji talebiyle 6,65 dolara ulaşarak tarihi zirvesini test ediyor.

Bakır fiyatları geçen yıl başlayan güçlü yükseliş eğilimini bu yıl da sürdürürken, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun son günlerde azalması ve ABD ile İran arasında anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentiler küresel büyüme görünümüne ilişkin iyimserliği destekledi.

Sanayi üretiminin temel girdilerinden biri olan bakırda yükselişi besleyen en önemli unsur ise yapay zeka yatırımları oldu. Dünya genelinde veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektrik iletim sistemlerine yönelik yatırımların hız kazanması, bakıra olan talebi artırırken, ekonomide üretim faaliyetlerinin güçleneceğine yönelik beklentiler de fiyatları olumlu etkiledi.

Öte yandan, arz tarafındaki sıkışıklık da yükselişte etkili oldu. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların ardından kükürt tedarik zincirinde görülen sorunlar, bakır üretim süreçlerini olumsuz etkileyerek piyasadaki arz endişelerini artırdı. Talebin güçlü seyrini koruması ve arz tarafındaki bu kısıtların bir araya gelmesi fiyatların tarihi zirvelere yaklaşmasında belirleyici oldu.

Bu gelişmelerle bakırın libresi, 6,65 dolara ulaşarak tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Bakırın libresi 13 Mayıs'ta 6,67 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Bakırın libresi, 2025 sonuna göre yüzde 18'in üzerinde değer kazandı.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI TALEP BAKIRIN ANA İTİCİ GÜCÜ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakırın uzun süredir güçlü talep gören emtialar arasında yer aldığını belirterek, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde dahi diğer endüstriyel metallere kıyasla daha dirençli bir performans sergilediğini söyledi.

Bakır fiyatlarının güçlü seyrinde en önemli etkenin yapay zeka yatırımları olduğunu ifade eden Ergezen, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektrik iletim sistemlerine yönelik yatırımların hız kazandığını, bunun da bakır talebini önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

Bakırın elektrik iletkenliği nedeniyle elektronik sektörünün temel girdilerinden biri olduğuna işaret eden Ergezen, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların artmasıyla bakıra olan ihtiyacın daha da yükseldiğini, yayımlanan raporların da talebin güçlü seyrini koruduğunu gösterdiğini kaydetti. Ergezen, bu eğilimin gelecek dönemde de devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ergezen, bakır talebini destekleyen bir diğer unsurun ise yenilenebilir enerji yatırımları olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler ve enerji arz güvenliğine yönelik endişelerin ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yönelttiğini, güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji projelerindeki artışın bakır tüketimini desteklediğini söyledi.

Çin'de elektrikli araç sektöründeki hızlı büyümenin de bakır talebini artırdığını vurgulayan Ergezen, Çinli üreticilerin küresel pazardaki etkinliğinin artmasıyla birlikte elektrikli araç üretimi ve buna bağlı bakır kullanımının önemli ölçüde yükseldiğini dile getirdi.

Ergezen, şunları kaydetti:

"Bu üç ana kalem bakırın talebinin artmasına yol açıyor. Küresel büyümede zayıflama endişeleri var. Bu zayıflama endişeleri devam edecek. Faizler yüksek fakat küresel büyümenin motoru şu anda yapay zeka altyapısı. Dolayısıyla buradaki yapay zeka yapısındaki talep de bakırın güçlü kalmasına yol açıyor. Bu yüzden de resesyon endişelerine rağmen bakır fiyatlarının yeni zirvelere doğru yöneldiğini görüyoruz."