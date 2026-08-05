ABD’de özel sektör istihdamı temmuzda beklentilerin altında arttı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin Ulusal İstihdam Raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 44 bin kişi arttı.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 68 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında haziranda yaşanan artışa ilişkin veri ise 98 binden 95 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdam hizmet sektöründe 47 bin kişi artarken, üretim sektöründe istihdam 3 bin kişi azaldı.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP verilerine göre, yıllık ücret artışı temmuzda işinde kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 7 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş değiştiren çalışanların ekonomik koşullardaki anlık değişimlere karşı son derece hassas olduğunu, bu gruptaki hızlı ücret artışının iş gücü piyasasının bazı bölümlerinde arz kısıtlarına işaret ettiğini belirtti.

Richardson, işverenlerin değişen makroekonomik koşullara uyum sağlamasıyla birlikte işe alımdaki geleneksel eğilimlerin de değiştiğini ifade etti.