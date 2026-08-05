ABD’de istihdam beklentiyi karşılamadı

ABD'de özel sektörün istihdam performansı temmuz ayında zayıf seyrini sürdürdü. ADP Araştırma tarafından açıklanan verilere göre, özel sektör işverenleri temmuz ayında 44 bin yeni istihdam oluşturdu. Böylece istihdam artışı hem piyasa beklentilerinin altında kaldı hem de son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

BEKLENTİLER KARŞILANAMADI

Piyasalarda temmuz ayında özel sektör istihdamının 70 bin kişi artması bekleniyordu.

Haziran ayına ilişkin istihdam verisi ise 95 bin kişi artış yönünde aşağı revize edildi.

Temmuz ayındaki 44 bin kişilik artış, ABD iş gücü piyasasında işe alımların hız kestiğine işaret etti.

İSTİHDAM ARTIŞI HİZMET SEKTÖRÜNDEN GELDİ

Temmuz ayında yaratılan yeni istihdamın neredeyse tamamı hizmet sektöründen kaynaklandı.

Hizmet sektöründe istihdam 47 bin kişi artarken, mal üreten sektörlerde istihdam 3 bin kişi azaldı.

Mal üretimi tarafında doğal kaynaklar ve madencilik sektöründe 6 bin, inşaatta bin ve imalat sanayinde 2 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

Hizmet sektörünün alt kalemlerinde en güçlü istihdam artışı 36 bin kişiyle eğitim ve sağlık hizmetlerinde gerçekleşti.

Finansal faaliyetlerde 10 bin, profesyonel ve iş hizmetlerinde 9 bin, bilgi sektöründe 5 bin ve diğer hizmetlerde 6 bin kişilik artış yaşandı.

Buna karşılık eğlence ve konaklama sektöründe istihdam 11 bin kişi azalırken, ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetlerinde ise 8 bin kişilik düşüş görüldü.

ADP'DEN İŞ GÜCÜ PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, iş değiştiren çalışanların ekonomik koşullara karşı yüksek duyarlılık gösterdiğini belirterek, hızlı ücret artışlarının iş gücü piyasasının bazı alanlarında arz kısıtlarına işaret ettiğini ifade etti.

Richardson, işverenlerin değişen makroekonomik koşullara uyum sağlamasıyla birlikte işe alım eğilimlerinin de değişmeye başladığını değerlendirdi.