Petrol fiyatları yeniden toparlanıyor

Petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününde önceki seansta yaşanan sert kayıpların ardından toparlanma sinyali verdi.

Brent petrol 88,40 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 81 dolar seviyesine yükselirken, piyasalarda Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri yeniden ön plana çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Analistler, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek yeni aksaklıkların küresel petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan boğazdaki olası sevkiyat sorunlarının petrol ihracatını azaltarak fiyatlarda yeni yükselişleri tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan bazı petrol tankerlerinin daha güvenli rotalara yönelmesi, taşıma süreleriyle birlikte yakıt ve sigorta maliyetlerini artırırken, bu durum da petrol fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturuyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ilave saldırıları durdurması ve diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıklaması etkili oldu.

Ancak İran tarafından ateşkes görüşmelerine ilişkin gelen çelişkili açıklamalar piyasalardaki iyimserliği sınırladı. Uzmanlar, taraflardan net ve somut adımlar gelene kadar petrol piyasasında dalgalı seyrin devam edebileceğini öngörüyor.

WTI PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünümde WTI petrolün kısa vadeli desteği 77,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artarak fiyatların 65 dolar bölgesine kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık 90 dolar direncinin aşılması durumunda ise yükseliş hareketinin hız kazanabileceği ve fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yönelmesinin mümkün olduğu ifade ediliyor.

BRENT PETROLDE 90 DOLAR EŞİĞİ İZLENİYOR

Brent petrolde ise teknik görünüm 85 dolar seviyesini kritik destek olarak öne çıkarıyor. Bu seviyenin korunması halinde toparlanma eğiliminin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Analistler, Brent petrolde 90 dolar seviyesinin aşılması durumunda 100 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtirken, 85 doların altına inilmesi halinde ise 81 dolar seviyesine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER OYNAKLIĞI SÜRDÜRÜYOR

Uzmanlara göre petrol piyasasının yönünü önümüzdeki dönemde ABD-İran ilişkilerindeki gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat güvenliği belirleyecek.

Diplomatik ilerleme sağlanması arz endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilirken, bölgede yaşanabilecek yeni gerilimler ise petrol fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirebilir.