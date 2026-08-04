Gümüşte yeni ralli sinyali

Değerli metal piyasalarında dalgalı seyir devam ederken gümüş, yatırımcıların en yakından takip ettiği varlıklardan biri haline geldi.

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin ardından toparlanma eğilimi gösteren gümüşte, kritik seviyeler fiyat hareketinin yönü açısından belirleyici olacak.

Altın ve gümüşte dip seviyelerden sonra yeniden yukarı yönlü hareket beklentisi oluşurken, özellikle ons gümüşte teknik görünüm öne çıkıyor.

Analistler, fiyatların önemli bir destek bölgesinde tutunduğunu ve bu seviyenin korunmasının yükseliş hareketi açısından kritik olduğunu ifade ediyor.

Ons gümüş saat 10.00 itibarıyla 59,04 dolar seviyesinde yükselişini sürdürürken, gram gümüş fiyatı da 90,10 TL'ye çıktı.

Gümüş, önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kazandı.

GÜMÜŞTE TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Teknik analizlere göre ons gümüşte 56-57 dolar aralığı en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması halinde yükseliş eğiliminin devam edebileceği belirtilirken, söz konusu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların 51-52 dolar bandına gerileyebileceği değerlendiriliyor.

Diğer taraftan ons gümüşün 59 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği ve fiyatların 61-62 dolar aralığını hedefleyebileceği öngörülüyor.

ALTINDA KRİTİK EŞİKLER İZLENİYOR

Altın tarafında ise fiyatlar henüz net bir yön belirlemiş değil. ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen doların güçlü kalması, ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Teknik görünümde ons altın için 4.020-4.040 dolar bölgesi kritik destek olarak takip ediliyor. Bu seviyenin altında kalınması halinde 3.930-3.950 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.100 dolar seviyesinin aşılması durumunda 4.180-4.200 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş ihtimali bulunuyor. Piyasa uzmanları, altın ve gümüş fiyatlarında yeni yönün belirlenmesi için küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve makroekonomik verilerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle gümüşteki kritik destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların kararlarında önemli rol oynayacak.