İngiltere’de imalat PMI son 4 ayın en düşük seviyesinde

S&P Global, İngiltere'nin temmuz ayına ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat PMI temmuzda 51,9 puanla büyüme bölgesi olan 50 puanın üzerinde gerçekleşti ve İngiltere imalat sektörü yılın üçüncü çeyreğine olumlu sinyallerle başladı. Ancak temmuz PMI verileri, son 4 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. İmalat PMI haziranda 52,5 puan olarak gerçekleşmişti.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, üretim, yeni siparişler ve yeni ihracat işlerindeki büyüme oranlarının hızlanmasıyla temmuzun İngiltere imalat sektörü için yeni bir umut kaynağı olduğunu belirterek, üretim artışında da son iki yılın en hızlı büyümesinin görüldüğünü kaydetti.



Orta Doğu'daki gelişmelerin gelecek haftalarda tedarik ve fiyat eğilimleri açısından kilit rol oynayacağını ifade eden Dobson, temmuzdaki olumlu gelişmelerin iş gücü piyasasına tam olarak yansımadığını ve imalat sektöründeki istihdam artışının neredeyse durma noktasına geldiğini aktardı.