Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası gözler gümüş fiyatlarına çevrildi. Enflasyon baskılarının arttığı ortamda FED faizleri sabit bırakma kararı aldı. Peki, bu karar gümüş fiyatlarına nasıl yansıdı. Gram gümüş ne kadar oldu? İşte detaylar…

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gümüş fiyatı ons başına 57,5 dolar civarında istikrar kazandı. Kevin Warsh açıklamaları şahin bulunurken enflasyon vurgusu dikkat çekti. Ons gümüş 57 doların üzerinde fiyatlanırken gram gümüş 86 seviyelerinden işlem gördü.

Londra merkezli finans kuruluşu WisdomTree Europe bünyesinde Emtia ve Makroekonomik Araştırmalar Başkanı Nitesh Shah, geçtiğimiz günlerde gümüş fiyatlarına yönelik açıklama yaptı.

Shah, gümüş için beklentilerini şu sözlerle anlattı:

Yükselişin yılın başlarında görülen sıçramaya göre daha ölçülü olması muhtemel. Endüstriyel talepte yavaşlama, Çin'deki güneş enerjisi talebindeki düşüş, stok sıkıntısının azalması ve maden arzındaki bazı iyileşmelerin hepsi kısıtlayıcı faktörler olarak hareket edecek.

Bu nedenle, gümüşün daha sürdürülebilir bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Gümüş fiyatlarının, özellikle altın fiyatlarındaki artış beklentimiz nedeniyle, ons başına 70 dolar seviyesine doğru yükseleceğini öngörüyoruz.