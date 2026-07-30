FED sonrası altın yükseldi mi?

ABD Merkez Bankası FED küresel piyasaları etkileyen faiz kararını açıkladı. FED Başkanı Kevin Warsh, faiz kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Hazine tahvil getirileri eğrisi ve dolar genel olarak FOMC'nin durumu kontrol altında tuttuğu ve hedeflerini gerçekleştirecek güvenilirliğe sahip olduğu mesajını veriyor" dedi. Altın fiyatları ise dalgalı bir seyir izlemesi sonrası perşembe günü sabah saatlerinde istikrar kazandı. Yurt içi piyasalarda altının gram fiyatı da değişti. İşte detaylar…

Ortadoğu'daki yenilenen çatışmalardan kaynaklanan artan enflasyon baskılarına rağmen Federal Rezerv, faiz oranlarını değiştirmedi. Ons altın, 4.050 dolar civarında istikrar kazandı.

100 DOLAR DEĞER KAZANDI

Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş sonrasında altında değer kayıpları görüldü. Ancak, Federal Rezerv'in federal fon oranını %3,50 ile %3,75 hedef aralığında sabit tutacağını açıklamasının ardından dakikalar içinde 100 dolardan fazla değer kazandı.

FED Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası basın toplantısı düzenledi. Burada yapılan açıklamalar şahin olarak algılandı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin üç muhalif üyesinin bu haftaki toplantıda faiz artırımı lehine oy kullanması da şahin algıyı güçlendirdi.

Warsh'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon için örtük bir hedef yok. Beş yıl süren yüksek enflasyon, Fed'in örtük hedefinin %2'nin üzerinde olduğu yönünde silinmesi zor bir algı bıraktı. Tek bir hedef var ve o da %2. Enflasyon dokuz haftada kontrol altına alınamaz. Gereken zamanlarda adım atmaktan sakınmayız. Önceki 5 yılda yaşanan yüksek enflasyon konusunda uzun konuşmalar yaptık.

Beş yıl süren yüksek enflasyonu değerlendirdik. Son dönemde yaşanan ekonomik şokları ele aldık. Şoklardan kaynaklanan fiyat artışlarının daha geniş çaplı bir enflasyon dinamiğine işaret edip etmediğini değerlendirdik. Para politikası araçları ve stratejilerini görüştük. Tahvil piyasası ekonominin güçlü ve istikrarlı olduğunu söylüyor gibi görünüyor.

Haziran ayı çekirdek PCE verisi bugünkü toplantıda alınan karara önemli bir etki yapmadı. İleriye dönük yönlendirme konusunda amaç sürpriz yapmak değil, Fed'in ulaşmaya çalıştığı hedef de bu değil.

%2 enflasyon hedefine ulaşmak için yalnızca PCE'ye değil, daha geniş bir enflasyon veri setine bakıyorum. Hazine tahvil getirileri eğrisi ve dolar genel olarak FOMC'nin durumu kontrol altında tuttuğu ve hedeflerini gerçekleştirecek güvenilirliğe sahip olduğu mesajını veriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın FED kararıyla beraber kısa süreli değer kaybederek Kapalı Çarşı piyasasında 6 bin 94 liradan işlem gördü.