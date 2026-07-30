Ekonomiye güvende iyimser tablo! Endeks 100 sınırına dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, Haziran ayında 98,9 seviyesinde bulunurken, Temmuz ayında yüzde 0,9 artışla 99,8 değerine yükseldi.

Böylece ekonomik güven endeksi, ekonomide iyimserliği ifade eden 100 puan sınırına bir adım daha yaklaştı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Temmuz ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,4 artışla 112,0 değerini alırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 yükselerek 83,5 oldu.

İMALAT VE PERAKENDEDE GERİLEME

Olumlu tabloya karşın üretim ve perakende tarafında güven kaybı yaşandı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 101,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,6 gerileyerek 111,0'a düştü.

EKONOMİK GÜVEN 100 EŞİĞİNE YAKLAŞTI

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik görünüme ilişkin beklentilerini yansıtan önemli öncü göstergeler arasında yer alıyor.

Endeksin 100'ün üzerinde olması genel ekonomik görünüme ilişkin iyimserliği, 100'ün altında kalması ise temkinli görünümü işaret ediyor. Temmuz ayında endeksin 99,8'e yükselmesi, ekonomide güvenin yeniden toparlanma eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.