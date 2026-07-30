Bitcoin için yeni fiyat tahmini

Kripto para piyasasında Bitcoin için uzun vadeli 1 milyon dolarlık fiyat beklentileri konuşulmaya devam ederken, bazı piyasa uzmanları daha sürdürülebilir bir büyüme senaryosunu öne çıkarıyor.

Analistlerin hesaplamalarına göre Bitcoin'in önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık bileşik ortalama yüzde 25 değer kazanması durumunda fiyatının yeniden 126 bin dolar seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor.

Bu senaryoda toplam piyasa değerinin de yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

BİTCOİN DAHA OLGUN BİR VARLIĞA DÖNÜŞÜYOR

Uzmanlar, Bitcoin'in artık ilk yıllarındaki gibi kısa sürede katlanarak değer kazanan bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştığını belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının artmasıyla birlikte fiyat hareketlerinin daha dengeli hale geldiği ifade edilirken, 2013 yılında görülen yüzde 5.429'luk yıllık yükseliş gibi olağanüstü performansların yeniden yaşanmasının oldukça düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

YÜZDE 25'LİK BÜYÜME GÜÇLÜ SENARYO OLARAK GÖRÜLÜYOR

Analize göre Bitcoin'in üç yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 25 bileşik büyüme kaydetmesi halinde yaklaşık 65 bin dolardan 126 bin dolar seviyesine ulaşması mümkün olabilir.

Ancak bu tahmin, her yıl düzenli getiri sağlanacağı anlamına gelmiyor. Uzmanlar, Bitcoin'in yüksek volatilitesini koruyacağını ve sert yükselişlerle birlikte güçlü geri çekilmelerin de görülebileceğini vurguluyor.

KURUMSAL SERMAYE FİYAT DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Analistler, Bitcoin'in giderek yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerine benzer bir yatırım profili sergilediğini ifade ediyor.

Kurumsal sermaye girişlerinin artmasının fiyat hareketlerini daha kontrollü hale getirdiği belirtilirken, mevcut büyüklüğe ulaşmış bir varlık için yıllık yüzde 25'lik artışın dahi oldukça güçlü bir performans olarak değerlendirilebileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunu ancak yatırımcıların geçmişte görülen sıra dışı kazanç beklentileri yerine daha gerçekçi ve sürdürülebilir büyüme senaryolarını dikkate almasının önem taşıdığı görüşünde birleşiyor.