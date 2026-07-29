Gram altın için büyük kırılma kapıda!

Orta Doğu'daki savaş ile yıl başındaki rallisine son veren altında gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla kritik 4.000 dolar eşiğinde fiyatlanan sarı metalde yön Fed başkanı Warsh'ın enflasyon mesajlarıyla yeniden tayin edilecek.

FED'İN FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Fed'in faiz kararı bugün TSİ 21.00'de belli olacak. Ardından ise Fed Başkanı Kevin Warsh TSİ 21.30'da kameraların karşsısına geçerek enflasyon ve faiz politikasına yönelik önemli mesajlar verecek.

FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına yüzde 70, 25 baz puanlık faiz artışı yapmasına ise yüzde 30 ihtimal veriyor.

Piyasalarda eylül toplantısında faiz artışı ihtimali ise yüzde 76 seviyesinde fiyatlanıyor

ALTINDA YATAY SEYİR SÜRÜYOR

Altın fiyatları, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmesiyle yatay bir görünüm sergiliyor. Spot altının ons fiyatı 4.029,08 dolar seviyesinde dengelenirken, ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 düşüşle 4.028,10 dolara geriledi.

Sarı metal geçtiğimiz hafta 4.166 dolara kadar yükselerek son 2 haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle yurt içinde gram altın fiyatlarında da dalgalanmalar sürüyor. Spot piyasada gram altın Fed faiz kararı öncesi yatay seyirde 6.133 TL'den fiyatlanıyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın yeni güne 6.150 TL'den başladı.

Çeyrek altın 10 bin 30 TL, yarım altın 20 bin 59 TL, tam altın (Cumhuriyet) 41 bin 194 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI KRİTİK EŞİKTE

Geçtiğimiz hafta kritik 60 dolar eşiğinin altına gerileyen ons gümüş Fed kararı öncesinde bu seviyede seyrediyor. Yeni günde 58 dolara kadar yükselen ons gümüş dah sonra 57,58 dolara kadar geriledi.

Gram gümüş ise 87,52 TL'den işlem görüyor.

ALTINDA ÖNCE DİP SONRA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Fed öncesi altın piyasasında dikkat çeken bir beklenti değişikliği yaşandı. Reuters'ın analist ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği ankete göre, altın fiyatlarına yönelik tahminler yaklaşık üç yılın ardından ilk kez aşağı yönlü revize edildi.

Son üç haftada 29 analist ve yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı beklentisi 4.509 dolar olarak güncellendi.

Bu rakam, üç ay önce öngörülen 4.916 dolar seviyesinin altında kalırken, analistlerin 11 çeyrek sonra ilk kez tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği görüldü.

"YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN NEDENLER DEVAM EDİYOR"

Kısa vadeli satış baskısına rağmen analistler, altını destekleyen temel dinamiklerin değişmediği görüşünü koruyor.

Standard Chartered Analisti Suki Cooper, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki yükseliş trendini destekleyen unsurların geçerliliğini sürdürdüğünü belirterek, fiyatların yeni bir yükseliş katalizörü öncesinde dip oluşturma sürecinde olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEK

Reuters anketine katılan uzmanlar, son dönemde merkez bankalarının alımlarının rekor seviyelerin gerisinde kalmasına rağmen, küresel altın talebinin en önemli kaynağı olmaya devam edeceği görüşünde birleşti.

GoldCore Üst Yöneticisi (CEO) David Russell, artan kamu borçları, para birimlerine yönelik güven kaybı ve ülkelerin dolar bağımlılığını azaltma eğiliminin altın fiyatlarına uzun vadede destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

ÜNLÜ BANKADAN 300 DOLARLIK REVİZYON

Alman devi Commerzbank, değerli metaller için belirlediği uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü. Banka tarafından yapılan resmi açıklamada, 2026 yıl sonu altın tahmini ons başına 300 dolar birden indirilerek 4.500 dolara çekilirken, gümüş ve diğer değerli metallerde de beklentiler aşağı yönde güncellendi.

Banka, 2027 yıl sonu altın tahminini ise 5.200 dolardan 5.000 dolara revize etti.

CİTİBANK'TAN ALTIN İÇİN ÇARPICI SENARYO

Citibank'ın analizine göre ons altın kısa vadede 3.800 doların altına gerileyebilir.

Banka, bu süreçte fiyatlarda yüzde 15-20 arasında bir düzeltme yaşanabileceğini ve özellikle kaldıraçlı işlemlerde tasfiyelerin görülebileceğini belirtti.

Buna karşın Citibank, orta ve uzun vadede merkez bankalarının güçlü alımları, küresel mali riskler ve dolarsızlaşma eğiliminin yeniden güç kazanmasıyla ons altının önümüzdeki birkaç yıl içinde 6.000 dolara ulaşabileceği senaryosunu da değerlendirmeye aldı.

WISDOMTREE: DÜŞÜŞ BOĞA PİYASASININ SONU DEĞİL

WisdomTree analistleri ise 2026'nın ilk yarısındaki geri çekilmeyi boğa piyasasının sona erdiği şeklinde yorumlamadı.

Kuruma göre yaşanan düşüş, piyasanın aşırı değerlemelerden arındığı "sağlıklı bir düzeltme" niteliği taşıyor.

Analistler, teknik destek seviyelerinin oluşması ve piyasa fiyatı ile hesaplanan adil değer arasındaki farkın kapanmasının altının yeniden yükselişe geçmesi için uygun zemin hazırladığını ifade etti.

WisdomTree, ABD'de enflasyonun gerilemesi ve doların zayıflaması halinde ons altının 2027 yılının ikinci çeyreğinde 4.563 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor.

HSBC: YIL SONU HEDEFİ 4.750 DOLAR

HSBC, yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 4.560 dolara çekti.

Buna rağmen banka, 2026 yıl sonu hedefini 4.750 dolar olarak korurken, ons altının yılın geri kalanında 3.800-4.700 dolar bandında işlem görmesini bekliyor.

HSBC'nin tahminlerine göre ons altın 2027 yıl sonunda 5.025 dolar seviyesine ulaşabilir.

Banka, artan kamu borçları, bütçe açıkları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarının uzun vadeli görünümü desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2026 araştırmasına göre rezerv yöneticilerinin yüzde 89'u, önümüzdeki 12 ay içinde küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasını bekliyor.

Araştırmada, kurum bazında altın almayı planlayan merkez bankalarının oranı ise yüzde 45 ile rekor seviyeye ulaştı.

Katılımcıların yüzde 84'ü önümüzdeki beş yılda altının küresel rezervlerdeki payının artacağını öngörürken, yüzde 74'ü ABD dolarının rezervlerdeki payının azalmasını bekliyor.

Konsey ayrıca son dört yıldır yıllık 1.000 tonun üzerinde gerçekleşen resmi altın alımlarının önümüzdeki dönemde de güçlü seyrini sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu.