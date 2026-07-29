    Apara Ekonomi Dijital altın ve gümüş için yeni dönem
    Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:06

    Dijital altın ve gümüş için yeni dönem

    Dijital altın ve gümüş için yeni dönem
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin yeni kurallar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, fiziki karşılığı bulunan dijital kıymetli madenlerin işlem görebilmesi için Bakanlığın uygun görüşü zorunlu hale geldi. Ayrıca, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamında yeni yükümlülükler devreye girdi.

    Dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fiziki karşılığı olan madenlerin Borsa'da işlem görebilmesi için Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.

    DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENECEK

    Yeni tebliğ ile beraber bu varlıkların hukuki statüsü de netleşti. Yeni düzenlemenin amacı dijital kıymetli maden piyasasında denetim mekanizmasını güçlendirmek ve işlem süreçlerini belirli standartlara bağlamak.

    RAFİNERİLERE KMTS ZORUNLULUĞU

    Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamına giren işletmeler için de yeni bir düzenleme geldi. Buna göre bahsi geçen işletmelerin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Darphane'ye başvurarak kayıt işlemlerini tamamlaması gerekecek.

    Darphane onayının ardından daha önce üretilmiş ancak satılmamış standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin de belirlenen süre içinde KMTS'ye kaydedilmesi zorunlu olacak.