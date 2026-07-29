Dijital altın ve gümüş için yeni dönem

Dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fiziki karşılığı olan madenlerin Borsa'da işlem görebilmesi için Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.

DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENECEK

Yeni tebliğ ile beraber bu varlıkların hukuki statüsü de netleşti. Yeni düzenlemenin amacı dijital kıymetli maden piyasasında denetim mekanizmasını güçlendirmek ve işlem süreçlerini belirli standartlara bağlamak.

RAFİNERİLERE KMTS ZORUNLULUĞU

Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamına giren işletmeler için de yeni bir düzenleme geldi. Buna göre bahsi geçen işletmelerin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Darphane'ye başvurarak kayıt işlemlerini tamamlaması gerekecek.

Darphane onayının ardından daha önce üretilmiş ancak satılmamış standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin de belirlenen süre içinde KMTS'ye kaydedilmesi zorunlu olacak.