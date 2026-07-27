BofA’dan Fed öncesi enflasyon uyarısı

Bank of America (BofA), petrol fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon görünümü ve merkez bankalarının para politikaları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi durumunda enflasyonun yeniden hızlanabileceğine işaret ederek, bu tablonun ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz planlarını etkileyebileceğini belirtti.

Raporda jeopolitik riskler ve küresel deniz taşımacılığında yaşanan aksamaların petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceği ifade edildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELTEBİLİR

BofA analizinde, son yıllarda enflasyonun hedeflerin üzerinde seyretmesi nedeniyle merkez bankalarının enerji fiyatlarındaki hareketleri geçmiş dönemlere kıyasla daha yakından takip ettiği belirtildi. Bankaya göre petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici olmaktan çıkıp kalıcı hale gelmesi, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesine yol açabilir.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikası izlemek zorunda kalabileceği değerlendirildi.

PETROLDE JEOPOLİTİK RİSK VURGUSU

Raporda petrol fiyatlarının seyrinde jeopolitik gelişmelerin önemini koruduğuna dikkat çekildi. Özellikle küresel deniz taşımacılığında yaşanabilecek yeni aksamaların enerji arzına yönelik endişeleri artırabileceği ve petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü baskıya neden olabileceği belirtildi.

BofA'nın değerlendirmesi, ABD ile İran arasındaki saldırılara ara verilmesinin ardından petrol fiyatlarında sert geri çekilmenin yaşandığı bir dönemde geldi. Bu nedenle piyasaların odağında, jeopolitik risklerdeki düşüşün kalıcı olup olmayacağı bulunuyor.

FED İÇİN KRİTİK FAİZ SÜRECİ

Bank of America'nın temel senaryosuna göre Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor.

Bununla birlikte banka, son dönemde WTI tipi ham petrol fiyatında yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk yükselişin faiz görünümüne ilişkin belirsizliği artıran gelişmeler arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve bunun enflasyona yansıması halinde Fed'in gelecekteki faiz adımlarına ilişkin piyasa beklentilerinin de değişebileceği değerlendiriliyor.