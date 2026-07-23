Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Türkiye ekonomisinin kilitlendiği yılın en kritik para politikası kararları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya TCMB üyeleri Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu yer aldı.

Toplantı sonucunda politika faizinin beklentiler doğrultusunda sabit bırakılmasına karar verildi. Saat 14.00'te kamuoyuna açıklanan karar ile politika faizinin yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutulmaya devam edileceği açıklandı.

Kurul ayrıca politika faizinin yanı sıra faiz koridorunda da değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASINDAN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

TCMB Para Politikası Kurulu tarafından yayınlanan metinde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajı verildi.

Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı miktarda gerilediğini belirtirken, öncü verilerin temmuz ayında geçici bir yükselişe işaret ettiğini belirtilen açıklamada "Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir." denildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Jeopolitik gelişmelerin beraberinde getirdiği belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiğine dikkat çekilirken, yakın dönem verilerinin iç talepteki zayıflamanın belirginleştiğine işaret ettiği kaydedildi.

TCMB, Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından takip edildiği mesajını verdi.

Açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı. Atılacak faiz adımlarında enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentilerin dikkate alınacağı belirtildi.

TCMB, "Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

HEDEF YÜZDE 5 ENFLASYON

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde ilave makroihtiyati tedbirlerin devreye alınabileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." denildi.

Kurul, para politikası kararlarının enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğini bildirdi.

PPK metninde öne çıkan mesajlar şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

ÜST ÜSTE 4 KEZ PAS GEÇTİ

Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda peş peşe faiz indirimine giden Merkez Bankası, 5 ayda 900 baz puanlık indirim yapmıştı. İran savaşı sonrası küresel enflasyonun artmasıyla faiz indirimlerine ara veren TCMB mart, nisan ve haziranda faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Temmuz ayıyla birlikte politika faizi üst üste 4. kez pas geçmiş oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Yabancı kuruluşlar, piyasa ve ekonomistlerin politika faizi beklentisi sabit kalması yönündeydi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 65 reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 oldu. AA Finansın anketine katılan ekonomistler de, TCMB'nin temmuzda politika faizini yüzde 37'de sabit tutacağını öngördü.

S&P, JP Morgan, Morgan Stanley gibi yabancı kuruluşlar da Temmuz ayında politika faizinde bir artış beklenmediğini açıkladı.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, ilk faiz indirimi için 4. çeyreği işaret etti. Banka ekonomistleri politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekilmesini beklerken, risklerin indirimlerin daha da geç başlaması yönünde ağırlık kazandığını vurguladı. İngiliz Bankası Barclays da yıl sonunda 300 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Citi Grup ise politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e indirileceğini tahmin ediyor.

DEUTSCHE BANK 2027 İÇİN ORAN VERDİ

Almanya merkezli bankacılık devi Deutsche Bank ise politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda yüzde 36'ya, 2026 yıl sonunda ise yüzde 35'e gerilemesini bekliyor. Banka, faiz indirimlerinin 2027 yılında da devam edeceğini öngörürken, politika faizinin 2027 sonunda yüzde 31 seviyesine ineceğini tahmin ediyor.