Avrupa borsalarında ECB baskısı

Avrupa pay piyasalarında yatırımcıların odağı ECB'nin bugün açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. ABD'li teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar ve yapay zeka yatırımlarının devam edeceğine yönelik mesajlar risk iştahını desteklese de Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve ECB öncesindeki belirsizlik Avrupa'nın önde gelen borsalarında satışları beraberinde getirdi.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞLAR HIZLANDI

Saat 10.10 itibarıyla Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 düşüşle 641,4 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 10.684 puandan işlem gördü.

Almanya'da DAX 40 yüzde 0,9 düşüşle 24.940 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,5 azalışla 52.011 puana indi. Fransa'da CAC 40 yüzde 1,1 kayıpla 8.347 puanda, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,5 düşüşle 19.480 puanda seyrediyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN YAPAY ZEKA MESAJI

ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin piyasa kapanışının ardından açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları da Avrupa piyasalarında yakından takip edildi. Bilançolar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını sürdürmeye hazırlandığını gösterdi.

Alphabet güçlü gelir ve kâr artışıyla öne çıkarken, IBM sınırlı gelir artışına rağmen yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını artıracağını bildirdi. Teknoloji şirketlerinden gelen mesajlar yatırımcıların risk alma eğilimini desteklese de Avrupa'daki genel negatif görünümü tersine çevirmeye yetmedi.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Avrupa'da günün en önemli gündem maddesini ECB'nin para politikası kararı oluşturuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın üç temel politika faizini bu toplantıda sabit bırakacağına işaret ediyor.

Bununla birlikte ECB'nin bir sonraki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar metninde bankanın "veri odaklı" ve "toplantı bazlı" yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrasında vereceği mesajlar da piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Lagarde'ın özellikle enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin ekonomiye etkilerine ilişkin değerlendirmeleri yakından izlenecek.

Piyasalar açısından bir diğer önemli başlık ise ECB'nin savaş kaynaklı maliyet baskılarını geçici mi yoksa kalıcı mı değerlendireceği olacak. Bu konudaki mesajların gelecek toplantılara ilişkin faiz beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.

İNGİLİZ SAVUNMA ŞİRKETLERİ POZİTİF AYRIŞTI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarına yönelik 90 milyar avroluk kredi programına katılmasına onay verdi.

Kararla birlikte Ukrayna, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı-Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinin yanı sıra İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketlerinden de kredi finansmanıyla savunma ürünleri tedarik edebilecek.

Söz konusu gelişmenin ardından İngiliz savunma sanayisi şirketlerinin hisseleri Avrupa'daki negatif seyre karşın güne pozitif ayrışarak başladı.