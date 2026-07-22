Petrol fiyatlarında savaş etkisi! Brent 93 doları gördü

Küresel petrol piyasalarında jeopolitik risklerin etkisi giderek artıyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve arz güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle Brent petrol fiyatı son haftalarda sert yükseliş kaydetti. Temmuz başında 70 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı 93 dolara ulaşarak son dönemin en yüksek seviyelerini test etti.

BRENT PETROL 3 HAFTADA YÜZDE 30'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve küresel arzın aksayabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, temmuz ayının başındaki yaklaşık 70 dolar seviyesinden 93 dolara çıkarak üç haftada yüzde 30'dan fazla değer kazandı.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında diplomatik tansiyonun düşmemesi, enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik kaygıları artırıyor. Taraflar arasındaki belirsizlik, petrol arzında yaşanabilecek olası aksaklıkların fiyatlara yansımasına neden oluyor.

Analistler, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

ENFLASYON VE AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN KRİTİK GELİŞME

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon görünümü açısından da yakından takip ediliyor. Brent petroldeki artışın sürmesi halinde akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının devam edebileceği, enerji maliyetlerindeki yükselişin ise merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceği değerlendiriliyor. Özellikle petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kalıcı olması durumunda, ithalatçı ülkelerde maliyet baskısının artabileceğine dikkat çekiliyor.