İngiltere’de enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere'de enflasyon haziran ayında beklentilerin altında kalarak ekonomide fiyat baskılarının zayıfladığına işaret etti. Gıda, ulaşım ve giyim fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 2,6'ya inerken, veriler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası açısından da yakından takip ediliyor.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 2,7 seviyesinde açıklanması bekleniyordu. Mayıs ayında ise enflasyon yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

Böylece haziran verisi, Mart 2025'ten bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YATAY KALDI

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 ile önceki aya göre değişmedi.

Hizmet sektörü enflasyonu ise mayıstaki yüzde 3,7 seviyesinden yüzde 3,6'ya gerileyerek fiyat baskılarında sınırlı da olsa yavaşlamaya işaret etti.

AYLIK ENFLASYONDA ULAŞIM VE GIDA ETKİSİ

İngiltere'de aylık enflasyon haziran ayında yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Aylık enflasyondaki yavaşlamada özellikle ulaşım ve gıda fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu.

ONS: HAM MADDE MALİYETLERİ İLK KEZ GERİLEDİ

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, haziran ayında gıda fiyatlarının yanı sıra giyim sektöründe de fiyatların gerilediğini belirtti.

Fitzner, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ham madde maliyetlerinin ocak ayından bu yana ilk kez gerilediğini ifade ederek, üretim maliyetlerindeki bu iyileşmenin enflasyon görünümüne olumlu katkı sağladığını söyledi.

Analistler, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.