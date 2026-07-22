Borsa güne yükselişle başladı! BIST 100 yeniden 14 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki gün yaşanan satışların ardından yeni işlem gününe yükselişle başladı. Endeks açılışta 14 bin puan seviyesinin üzerine çıkarken, yatırımcıların odağında yurt içinde açıklanacak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri bulunuyor.

BIST 100 YÜKSELİŞLE AÇILDI

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 36,25 puan artışla 14.010,38 puandan başladı. Açılıştaki yükseliş oranı yüzde 0,26 olarak gerçekleşti.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 13.974,14 puandan tamamlamıştı.

EN ÇOK İNŞAAT HİSSELERİ KAZANDIRDI

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 1,07 ile inşaat sektörü gösterdi. En fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 1,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALAR DESTEK VERİYOR

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler sürmesine rağmen bilanço sezonunun başlamasıyla teknoloji şirketlerine yönelik iyimser beklentiler risk iştahını artırıyor. Özellikle yapay zekâ odaklı şirketlerden gelecek finansal sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık mortgage başvuruları verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puan seviyeleri direnç, 13.900 ve 13.800 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.