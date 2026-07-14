Petrol fiyatları son 1 ayın zirvesinde! Brent petrol 85 doları aştı

ABD ile İran arasında yeniden yükselen jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başlaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların yoğunlaşması, enerji arzına yönelik endişeleri güçlendirirken petrol fiyatlarında da sert yükselişe neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ PETROLÜ YÜKSELTTİ

Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji akışının sekteye uğrayabileceği endişelerini beraberinde getirdi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla birlikte piyasalarda arz tarafına ilişkin belirsizlikler belirgin şekilde arttı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı son dört haftanın en yüksek seviyesini görerek 85 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde akaryakıt başta olmak üzere enerji maliyetleri üzerinde yeni baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

PİYASALAR GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELDİ

Jeopolitik risklerin yükselmesiyle yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken, enerji piyasalarında volatilite arttı. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni gelişmelerin petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Özellikle bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesi halinde küresel enerji arzında yaşanabilecek aksaklıkların fiyatları yukarı yönlü destekleyebileceği belirtiliyor.