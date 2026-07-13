Hürmüz’den izinsiz geçmeye çalışan gemilere müdahale

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildiği belirtilerek, gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu kaydedildi.

Bunun üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı ifade edildi.