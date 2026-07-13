Bitcoin kritik eşiğin altına geriledi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve enflasyon endişelerinin güçlenmesiyle birlikte Bitcoin sert değer kaybetti.

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında düşüş yaşayan Bitcoin, Singapur saatiyle 12.45 itibarıyla yüzde 2,4 gerileyerek 62 bin 600 dolar seviyesine indi. Bu geri çekilmeyle birlikte Bitcoin, yatırımcıların yakından takip ettiği 200 haftalık hareketli ortalamanın altına sarktı.

Teknik analiz açısından kritik kabul edilen bu seviyenin kaybedilmesi, piyasalarda uzun vadeli ayı trendine ilişkin endişeleri artırdı. Kripto para piyasasının en büyük ikinci varlığı Ether de satışlardan nasibini aldı. Ether fiyatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti.

Kripto yatırım şirketi DACM'nin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Galvin, satış baskısının arkasında küresel risk iştahındaki zayıflamanın etkili olduğunu belirtti.

Galvin, ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki gerileme ile İran kaynaklı jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşımasının, kripto varlıklar üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade etti.