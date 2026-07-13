Baz metal fiyatları geriledi

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, küresel ekonomiye yönelik belirsizlikleri artırarak endüstriyel emtia piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi. Artan jeopolitik riskler, baz metal fiyatlarının haftaya düşüşle başlamasına neden oldu.

Piyasalarda özellikle enerji maliyetlerinin yükselebileceği ve Basra Körfezi kaynaklı olası arz sorunlarının enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi öne çıkıyor.

FED BEKLENTİLERİ TALEP GÖRÜNÜMÜNÜ ZAYIFLATIYOR

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Piyasalarda Fed'in Aralık ayına kadar yaklaşık 40 baz puanlık ek faiz artırımı yapabileceği yönündeki beklentiler güç kazanırken, Haziran başında bu beklenti yaklaşık 15 baz puan seviyesindeydi. Yüksek faiz ortamının sanayi üretimini ve metal talebini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

BAKIR VE DİĞER BAZ METALLERDE DÜŞÜŞ

Küresel ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden biri olarak görülen bakır, ABD ile İran arasında geçen ay sağlanan geçici ateşkes sonrasında dar bir bantta işlem görmeye devam ederken, yeni gerilimlerin etkisiyle değer kaybetti.

Singapur saatiyle 12.30 itibarıyla Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 13 bin 378,50 dolara geriledi. Kurşun yüzde 1, çinko yüzde 0,9 değer kaybederken, alüminyum fiyatlarında ise sınırlı bir değişim görüldü.

DEMİR CEVHERİ VE ÇELİK VADELİ İŞLEMLERİ DE GERİLEDİ

Demir cevheri piyasasında da aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Singapur Borsası'nda demir cevheri fiyatı yüzde 0,8 düşerek ton başına 98,50 dolara inerken, Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören vadeli kontratlar yüzde 1 değer kaybederek ton başına 743,5 yuan seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik kontratları da günü düşüşle geçirerek sanayi metalleri üzerindeki genel satış baskısını teyit etti.