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    Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:27

    TÜİK mayıs ayı sanayi üretim verileri açıklandı

    TÜİK mayıs ayı sanayi üretim verileri açıklandı
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    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi üretimi mayıs ayında yıllık bazda değişim göstermedi. Aylık bazda ise üretim yüzde 2,9 gerilerken, en büyük düşüş imalat sanayinde yaşandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yatay seyrederken, aylık bazda düşüş kaydetti.

    İMALAT SANAYİ SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü ise yüzde 1 arttı. Böylece toplam sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi.

    AYLIK BAZDA YÜZDE 2,9 DÜŞÜŞ

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,9 geriledi. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 artış kaydederken, imalat sanayi üretimi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü ise yüzde 0,9 azaldı. İmalat sanayindeki gerileme, aylık bazdaki düşüşte belirleyici oldu.