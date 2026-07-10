TÜİK mayıs ayı sanayi üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yatay seyrederken, aylık bazda düşüş kaydetti.

İMALAT SANAYİ SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü ise yüzde 1 arttı. Böylece toplam sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,9 DÜŞÜŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,9 geriledi. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 artış kaydederken, imalat sanayi üretimi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü ise yüzde 0,9 azaldı. İmalat sanayindeki gerileme, aylık bazdaki düşüşte belirleyici oldu.