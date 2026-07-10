Orta Doğu gerilimi petrolü yükseltti! Brent 76 doların üzerinde

Brent petrol, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili sabah saatlerinde yüzde 0,5 artışla 76,68 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,28 dolardan alıcı buldu.

İRAN-ABD GERİLİMİ PETROLÜ DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere sürecinin sona erdiğini açıklamasının ardından bölgede artan askeri gerilim etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Batı Asya'daki ABD komuta merkezi ile Ürdün'deki bir hava üssünü balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların sürmesi halinde bölgedeki diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı bildirildi.

İran'ın farklı eyaletlerinde patlama seslerinin duyulması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma sürecine ilişkin belirsizlikler de küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.

RUSYA'DA RAFİNERİ FAALİYETLERİ SON 21 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Petrol fiyatlarını yukarı çeken bir diğer unsur ise Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları oldu.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yüzde 81'ini etkiledi. Haziran itibarıyla ülkenin rafineri faaliyetleri günlük 3,7 milyon varile gerileyerek son 21 yılın en düşük seviyesine indi.

ENFLASYON ENDİŞELERİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

Jeopolitik riskler petrol fiyatlarını desteklese de küresel enflasyon endişeleri yükselişi sınırlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentiler, ekonomik büyüme ve petrol talebinin yavaşlayabileceği endişelerini gündemde tutuyor.

Analistler, teknik görünümde Brent petrolde 75,78 doların destek, 77,07 doların ise direnç seviyesi olarak takip edildiğini belirtiyor.