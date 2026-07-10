Florentia Village’da geri sayım başladı: Dünya markaları son hazırlıklar için bir araya geldi

Türkiye'nin dünya çapında ses getiren mega projelerine imza atan Kalyon İnşaat ile İtalyan perakende gayrimenkul yönetimi şirketi RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village'da açılış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede inşaatı neredeyse tamamlanan projede, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen moda ve perakende markalarını temsilen 180'in üzerinde üst düzey yönetici katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei, "Öncelikle bugün burada bizimle olduğunuz ve Florentia Village yolculuğunun önemli bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village için artık son hazırlık dönemindeyiz ve bu özel buluşmada siz değerli iş ortaklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. RDM-Fingen Group'un Avrupa'daki lüks outlet deneyimini İstanbul'un güçlü turizm potansiyeli ve dinamik şehir yapısıyla buluşturan bu proje, yalnızca bir alışveriş noktası değil; moda, gastronomi, eğlence ve yaşam deneyimini bir arada sunan yeni nesil bir destinasyon olacak. İstanbul Havalimanı'na yakın stratejik konumu ve güçlü marka karmasıyla Florentia Village'ın uluslararası ölçekte örnek gösterilecek bir merkez haline geleceğine inanıyoruz. 10 Eylül'de gerçekleştireceğimiz açılışla birlikte bu vizyonu hep birlikte hayata geçirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Florentia Village, ilk günden itibaren yalnızca bir yatırım projesi değil; ortak bir hayalin, güçlü bir iş birliğinin ve uluslararası ölçekte değer üretecek bir marka ortaya koyma hedefimizin adı oldu. Ne mutlu bize ki, yaklaşık bir yıl önce başladığımız inşaat sürecini planladığımız takvim doğrultusunda başarıyla tamamlıyoruz. Artık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye sayılı günler kaldı. Sizlerin üstün gayretleriyle, tüm markalarımız ve mağazalarımızla birlikte 10 Eylül'de ziyaretçilerimizi dünya standartlarında bir deneyimle karşılayacağımıza yürekten inanıyorum. Premium ve outlet markalarından oluşan güçlü marka karmamızla, İstanbul'un küresel ölçekteki cazibesini daha da artıracak ve şehrimizi dünya standartlarında bir alışveriş destinasyonu haline getireceğiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından proje sahasını ziyaret eden katılımcılar, inşaatı tamamlanmak üzere olan Florentia Village'da açılış öncesi hazırlık süreçlerine ilişkin son gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Açılış 10 Eylül'de

Florentia Village, 10 Eylül 2026 tarihinde kapılarını Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve çevre coğrafyalardan gelecek milyonlarca ziyaretçiye açacak.

Dünya Standartlarında Bir Açılış Deneyimi

Açılış etkinlikleri kapsamında, Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya Kupası gibi dünyanın en prestijli organizasyonlarının açılış törenlerini tasarlayan ve yöneten Balich Wonder Studio imzasıyla, uluslararası ölçekte ses getirecek özel bir etkinlik serisi gerçekleştirilecek.

Premium ve outlet markalardan oluşan proje, bölgeyi çekim merkezi haline getirecek.

Kalyon İnşaat ile RDM-Fingen Group ortaklığında geliştirilen proje, 160 milyon Euro yatırımla hayata geçiriliyor. İtalyan lüks perakende uzmanlığını, İstanbul'un güçlü turizm potansiyeliyle buluşturacak Florentia Village, yabancı yatırımcılar için teşvik edici olurken, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. İstanbul Havalimanı'na birkaç dakika mesafede yer alan Florentia Village, dünyanın en yoğun uluslararası havacılık merkezlerinden birinin yanında konumlanarak hem uluslararası ziyaretçileri hem de yerel misafirleri ağırlayacak.

İlk Faz: 65.000 m² alanda 180'den fazla mağaza

Projenin birinci fazında, içinde kafe ve restoranların da yer alacağı 65.000 m² alanda 180'den fazla mağaza ziyaretçilere kapılarını açacak. İtalyan estetiğinden ilham alarak açık hava konseptiyle tasarlanan mimari, lüks ve premium markaların özenle seçilmiş marka karmasını sunacak.

Projenin ikinci fazı ise 45.000 m² kiralanabilir alanın yanı sıra 5 yıldızlı otel ve aile eğlence merkeziyle modern lüks yaşamı yeniden tanımlayacak.

Kolay Ulaşım

İstanbul Havalimanı ile Göktürk arasında stratejik bir konumda yer alan Florentia Village, havalimanına yalnızca 5 dakika mesafede bulunuyor.

Hemen yanında yer alan İhsaniye Metro İstasyonu sayesinde Gayrettepe ve Küçükçekmece'ye yaklaşık 25 dakikada ulaşım sağlanırken, İstanbul Havalimanı ise metro ile yalnızca bir durak uzaklıkta yer alıyor.